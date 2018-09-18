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Ученые нашли вещество против облысения
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Ученые нашли вещество, помогающее против облысения 

РИА Новости + ещё 2 15 часов назад
Фото: © Fotolia / Kurhan
Вещество, использующееся в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева, стимулирует рост волос у человека, выяснили ученые из Манчестерского университета в Великобритании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
Исследователи использовали вещество, известное как сандалор, для воздействия на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. При нанесении на образцы тканей кожи головы сандалор одновременно увеличивал рост волос и снижал количество отмерших клеток.
"Результаты небольшого пилотного исследования, проведенного контрактной исследовательской организацией на 20 женщинах-добровольцах, дают снования предполагать, что наружное применение сандалора уменьшает потерю волос", — заявил изданию The Independent один из авторов работы профессор Ральф Паус.
Дальнейшим этапом должно стать полноценное тестирование на добровольцах, однако ученые считают, что находятся на пороге решения проблемы борьбы с облысением.
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