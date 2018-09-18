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Пчелы образуют «сверхорганизм» для защиты от ветра
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Пчелы образуют «сверхорганизм» для защиты от ветра 

Индикатор 20 часов назад
Фото: Franz Christoph Robiller/Global Look Press
Ищущая новое жилище колония пчел часто прикрепляется к деревьям или иным поверхностям в виде своеобразного живого комка. Изучив поведение такой колонии, физики пришли к выводу, что каждая пчела в таком полжоении старается выдерживать как можно бо́льшие нагрузки, что позволяет всему рою наиболее эффективно сопротивляться механическому воздействию ветра и раскачивающихся веток. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Physics.
Во время поисков нового жилища колония медоносных пчел Apis mellifera, как правило, селится на ветках деревьев в виде живого комка, который по форме напоминает мяч для регби. Во время неблагоприятных условий, например, сильного ветра и раскачивающихся веток, отдельные особи в таком комке постоянно двигаются для того, чтобы вся конструкция эффективно сопротивлялась внешним воздействиям.
В новой работе физики из Гарвардского университета (США) решили изучить такое поведение экспериментально. Они создали подвижную платформу, в центре которой с нижней стороны была неподвижно прикреплена пчелиная королева. Остальные члены роя собирались вокруг нее, формируя свисающий комок. В то время, когда платформа двигалась вертикально, имитируя раскачивающуюся поверхность ветви дерева, насекомые начинали смещаться вверх, делая «комок» более плоским. В таком виде раскачивание влияло на него в наименьшей возможной степени.
Авторы предположили, что пчелы ведут себя так, поскольку ощущают механическое напряжение соседних особей. Чтобы проверить эту гипотезу, физики создали компьютерную модель роя. Когда цифровые аналоги пчел двигались вдоль градиента деформации, то есть в ту сторону, где напряжение было больше, симуляция корректно воспроизводила поведение реальных насекомых. Получается, что каждая отдельная пчела стремится взять на себя как можно большую нагрузку, что в целом обеспечивает стабильность всего роя.
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