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Ученые усовершенствовали процесс доставки топлива
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Учёные усовершенствовали процесс доставки топлива 

Парламентская газета 17 сентября 2018
Фото: PIXABAY.COM
Отечественные эксперты усовершенствовали процесс доставки топлива: теперь система подачи станет полностью автоматизированной, сообщает в понедельник «Русская планета».
Предполагается, что новый метод позволит полностью исключить человека из этой работы. Модернизированная программа будет включать в себя все этапы поставок, причём система начинает работать уже с момента появления сигнала о нехватке топлива.
Планируется, что машину будет находить ближайший «мобильный» заправщик, причём процесс заправки не требует присутствия клиента. Оператор будет точно определять необходимый литраж и стоимость процедуры.
Примечательно, что весь документооборот — выставление счёта, оформление договора — между поставщиком и потребителем будет проходить в режиме онлайн.
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