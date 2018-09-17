Ученые усовершенствовали процесс доставки топлива

Учёные усовершенствовали процесс доставки топлива

Отечественные эксперты усовершенствовали процесс доставки топлива: теперь система подачи станет полностью автоматизированной, сообщает в понедельник «Русская планета».

Предполагается, что новый метод позволит полностью исключить человека из этой работы. Модернизированная программа будет включать в себя все этапы поставок, причём система начинает работать уже с момента появления сигнала о нехватке топлива.

Планируется, что машину будет находить ближайший «мобильный» заправщик, причём процесс заправки не требует присутствия клиента. Оператор будет точно определять необходимый литраж и стоимость процедуры.

Примечательно, что весь документооборот — выставление счёта, оформление договора — между поставщиком и потребителем будет проходить в режиме онлайн.