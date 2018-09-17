Ученые нашли пригодную для жизни планету

Экзопланета Проксима b на орбите Проксимы Центавры может оказаться пригодной для жизни, пишет «Би-би-си» со ссылкой на исследование NASA

Ученые считают, что несмотря на ряд неблагоприятных факторов, планета все же могла сохранить пригодные для жизни условия.

Так, астрономы предполагают, что Проксима b, которая относится к типу красных карликов, могла сформироваться дальше от Солнца и лишь со временем перейти на нынешнюю орбиту, тем самым сохранив возможность зарождения жизни на планете.

Ученые также не исключают вариант, что изначально на планете было очень много воды. Тогда, даже если Проксима b потеряла 90% влаги в результате так называемого бесконтрольного парникового эффекта, ее все равно будет достаточно для того, чтобы хватило на целый океан.

Есть вероятность и того, что планету окружало плотное водородное облако, которое приняло на себя основной удар молодой звезды и «испарилось», оставив под собой пригодную для жизни атмосферу.

Ученые заявили, что если на Проксиме b есть атмосфера и вода, у планеты очень неплохие шансы быть пригодной для жизни.