Ещё
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель 

Lenta.ru + ещё 5 22 минуты назад
Фото: Radislav Sinyak / NASA / AP
Минобороны США выделило британским физикам грант на создание аналога «невозможного двигателя» EmDrive. Он должен работать без топлива, сообщается на сайте Плимутского университета, Великобритания.
Доктор Майк Маккаллох (Michael McCulloch), который выдвинул теорию квантовой инерции, возникающей в следствии излучения Унру, получил от агентства DARPA 1,3 миллиона долларов на изучение и создание двигателя, который работает без топлива. Его прошлые работы посвящены попыткам объяснить принцип работы «невозможного» двигателя EmDrive.
«Я уверен, что квантовая инерция станет настоящим переворотом в освоении космоса, — заявил Маккаллох. — В конечном счете это может означать, что нам не понадобится топливо для запуска спутников. Все, что будет нужно — источник электроэнергии, вроде солнечной энергии».
EmDrive представляет собой устройство в форме конуса из магнетрона (генерирующего микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Такая конструкция позволяет, по словам создателей, преобразовывать излучение в тягу.
Установка из-за противоречивых результатов испытаний встречает неоднозначную реакцию в научных кругах, поскольку ее действие при наивном рассмотрении предполагает нарушение законов сохранения. Испытания EmDrive, проведенные в июне 2015 года Таймаром, также не смогли подтвердить или опровергнуть работоспособность модельного двигателя.
Последние новости
Модель с молокоотсосом на подиуме: это надо видеть Депутаты предложили легализовать продажу грибов Мужчина устроил «адское» свидание и поплатился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отравленные в Солсбери русские в критическом состоянии166
Путин отказал в помиловании Урлашову77
Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона32
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях88
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня76
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение