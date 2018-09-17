Нейронную сеть вырастят в чашке Петри

Ученые вырастят нейронную сеть в чашке Петри

Будут ли компьютеры будущего собирать на фабриках, как сегодня, или же их начнут выращивать в лабораториях, подобно клеточным культурам? Именно этим вопросом задалась междисциплинарная команда биологов и компьютерных инженеров, выигравшая грант на 500 тысяч долларов от Национального научного фонда США . В планах исследователей — разработать компьютер, состоящий из живых клеток, и запрограммировать его на выполнение вычислительных задач.

Деталей о предстоящем проекте пока не так много. Ученые утверждают, что используют живые клетки (они не уточнили, какого именно типа) для построения нейронной сети. Они говорят, что будут применять оптогенетику (биологическая техника, использующая свет для контроля клеток), чтобы научить систему распознавать рукописные цифры. Команда также утверждает, что гибридный проект может привести к лучшему пониманию как компьютеров, так и органического мозга. Но на сегодня абсолютно неясно, как именно все эти детали головоломки сложатся в один паззл.

«Мы надеемся, что нейробиологи смогут использовать эту технологию в качестве тестовой платформы для изучения человеческого мозга», — рассказывает Евгений Бердичевский, профессор биоинженерии из Лехайского университета, работающий над проектом.

Обзор проведения распознания изображения на основе живых нейронов / © Lehigh University

Когда исследователи из Пенсильванского университета рассказали о глобулах мозговой ткани человека, выращенных в лаборатории, это вызвало волну возмущения со стороны специалистов по этике, посчитавших, что «мини-мозги» по мере своего совершенствования смогут развить сознание. Пока не известно, вызовет ли этот проект такие же опасения.

Тем не менее эта работа предполагает иное будущее для вычислительных технологий, в котором все — от зданий до компьютеров — будет выращиваться из семян, подобно растениям.