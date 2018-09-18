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Запущен первый в мире водородный поезд
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Первый в мире водородный поезд запустили в Германии 

ТК «Звезда» + ещё 33 20 часов назад
Фото: Видео: Alstom, Youtube
Власти Германии запустили первый поезд, работающий на водородных топливных элементах Coradia iLint.
На северо-западе Германии французская машиностроительная компания Alstom запустила первый в мире поезд, работающий на водородных топливных элементах, Coradia iLint.
Как сообщает Deutsche Welle, экспресс свяжет города в Нижней Саксонии — Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде. Поезд был собран в немецком городе Зальцгиттер.
Водород разместили в резервуарах на крыше вагонов, он взаимодействует с кислородом, в результате чего производится энергия для электродвигателя. Такие поезда в будущем могут заменить дизельные, так как они более экологически чистые.
Как рассказали специалисты, одной заправки будет достаточно для преодоления 1 тыс. км. Бесшумный поезд может развивать скорость до 140 км/ч.
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