Запущен первый в мире водородный поезд

Первый в мире водородный поезд запустили в Германии

Власти Германии запустили первый поезд, работающий на водородных топливных элементах Coradia iLint.

На северо-западе Германии французская машиностроительная компания Alstom запустила первый в мире поезд, работающий на водородных топливных элементах, Coradia iLint.

Как сообщает Deutsche Welle, экспресс свяжет города в Нижней Саксонии — Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде. Поезд был собран в немецком городе Зальцгиттер.

Водород разместили в резервуарах на крыше вагонов, он взаимодействует с кислородом, в результате чего производится энергия для электродвигателя. Такие поезда в будущем могут заменить дизельные, так как они более экологически чистые.

Как рассказали специалисты, одной заправки будет достаточно для преодоления 1 тыс. км. Бесшумный поезд может развивать скорость до 140 км/ч.