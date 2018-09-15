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Япония отложила отправку корабля «Конотори-7»
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Япония отложила отправку корабля «Конотори-7» 

ТК «Звезда» + ещё 4 15 сентября 2018
Фото: Twitter
Запуск ракеты Н2В с космическим грузовиком «Конотори-7» должен был состояться 15 сентября в 05:59 по местному времени.
В Японии перенесли сроки запуска японской ракеты Н2В с космическим грузовиком «Конотори-7». Об этом сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Запуск ракеты должен был состояться 15 сентября в 05:59 по местному времени (14 сентября 23.59 мск). Однако за 30 минут до старта на странице трансляции появилось сообщение об отсрочке старта. Причину такого решения в агентстве не назвали.
Космический грузовик «Конотори-7» должен был доставить на Международную космическую станцию более шести тонн различных грузов, а также главный источник энергии на МКС — новые литий-ионные батареи. Также на борту корабля находится экспериментальное оборудование — два микроспутника Stars-me.
Специалисты проверяют системы ракеты Н2В, которая должна была вывести «Конотори-7» на орбиту. Пока о новых сроках старта ракеты не сообщается.
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