Япония отложила отправку корабля «Конотори-7»

Запуск ракеты Н2В с космическим грузовиком «Конотори-7» должен был состояться 15 сентября в 05:59 по местному времени.

Японии перенесли сроки запуска японской ракеты Н2В с космическим грузовиком «Конотори-7». Об этом сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Запуск ракеты должен был состояться 15 сентября в 05:59 по местному времени (14 сентября 23.59 мск). Однако за 30 минут до старта на странице трансляции появилось сообщение об отсрочке старта. Причину такого решения в агентстве не назвали.

Космический грузовик «Конотори-7» должен был доставить на Международную космическую станцию более шести тонн различных грузов, а также главный источник энергии на МКС — новые литий-ионные батареи. Также на борту корабля находится экспериментальное оборудование — два микроспутника Stars-me.

Специалисты проверяют системы ракеты Н2В, которая должна была вывести «Конотори-7» на орбиту. Пока о новых сроках старта ракеты не сообщается.