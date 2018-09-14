Роскосмос может создать новую службу

Роскосмос может создать службу техзаказчика для повышения качества техники

Роскосмос рассмотрит возможность создания службы технического заказчика для повышения качества и надежности ракетно-космической техники. Такое предложение было высказано в ходе научно-практической конференции, посвященной повышению качества космической техники, сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"В результате обсуждений было вынесено несколько предложений: госкорпорации "Роскосмос" как заказчику сформировать службу технического заказчика; головным предприятиям и предприятиям поставщикам оборудования завершить исследования по имеющимся неисправностям; головным институтам совместно с головными предприятиями провести квалификацию доработок оборудования по результатам исследования неисправностей", — сказали в пресс-службе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратил внимание коллег на то, что качество и надежность техники зависит от качества и надежности людей, которые за эту технику отвечают.

"Я прошу вас еще раз свежим взглядом посмотреть на то, как устроено дело на ваших предприятиях, проанализировать все то, что было раньше. Потому что все, что ломается в космосе, падает нам на головы в прямом и переносном смысле", — сказал он, обращаясь к руководителям предприятий отрасли.

В пресс-службе сообщили, что и.о. первого заместителя генерального директора Роскосмоса Николай Севастьянов выступил с обобщающим докладом о недостатках в обеспечении качества и надежности изделий ракетно-космической техники, находящихся в эксплуатации.

"В докладе подробно рассмотрено текущее техническое состояние средств выведения, автоматических и пилотируемых космических аппаратов, представлен анализ причин возникновения отказов и неисправностей, а также озвучены направления совершенствования системы обеспечения качества и надежности ракетно-космической техники", — уточнили в госкорпорации.

"Во второй части конференции руководители предприятий-поставщиков представили "Анализ имеющихся неисправностей бортовой аппаратуры изделий ракетно-космической техники, находящихся в эксплуатации, и мероприятия по их исключению для изделий, находящихся в изготовлении", — добавили в пресс-службе.