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Доказана опасность ночной работы для здоровья
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Доказана опасность ночной работы для здоровья 

Lenta.ru + ещё 4 14 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Ученые Монреальского университета (Канада) выяснили, что у женщин, которые работают ночью, увеличивается риск рака молочной железы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие более 13 тысяч женщин из Австралии, Канады, Франции, Германии и Испании. Средний возраст испытуемых достигал 55-59 лет. Из них 6,1 тысячи добровольцам был поставлен диагноз рак молочной железы. Среди всех испытуемых был также проведен опрос для определения факторов риска развития злокачественных опухолей.
Оказалось, что вероятность развития эстроген-рецептор положительного (ER-положительного) рака и HER2-позитивного рака молочной железы увеличивалась с количеством ночных часов, потраченных на работу. Так, у женщин, что работают три часа после полуночи, риск увеличивается на 12 процентов. 10-часовая ночная смена более трех ночей в неделю увеличивает этот показатель на 80 процентов.
При этом показатель приходит в норму только через два года после ухода с ночной смены. Исследователи объясняют эту связь нарушением циркадных ритмов и препятствованием секреции гормона мелатонина, который обладает противоопухолевым действием.
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