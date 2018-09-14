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Умер авиастроитель Вадим Кучеров
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Умер авиастроитель Вадим Кучеров 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 14 сентября 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Советник генерального директора ПАО «Ил» Вадим Кучеров умер в Москве на 78-м году жизни в результате тяжелой болезни.
Кучеров внес огромный вклад в развитие отечественного авиастроения. Под его руководством было налажено производство уникальных крыльев для самых крупных в мире транспортных самолетов Ан-124 и Ан-225, а также выпуск Ил-76, Ил-78, Ил-114.
Вадим Кучеров являлся академиком РАЕН, Международной инженерной академии и Международной Калифорнийской академии наук, доктором технических наук, профессором, автором многих научных публикаций.
За свою работу был награждён орденами «Трудового Красного Знамени» и «Мехнат шухрати», почётным знаком «Почётный авиастроитель». Отмечен почётными званиями «Ветеран труда», «Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан».
О дате и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
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