Умер авиастроитель Вадим Кучеров

Советник генерального директора ПАО «Ил» Вадим Кучеров умер в Москве на 78-м году жизни в результате тяжелой болезни.

Кучеров внес огромный вклад в развитие отечественного авиастроения. Под его руководством было налажено производство уникальных крыльев для самых крупных в мире транспортных самолетов Ан-124 и Ан-225, а также выпуск Ил-76, Ил-78, Ил-114.

Вадим Кучеров являлся академиком РАЕН, Международной инженерной академии и Международной Калифорнийской академии наук , доктором технических наук, профессором, автором многих научных публикаций.

За свою работу был награждён орденами «Трудового Красного Знамени» и «Мехнат шухрати», почётным знаком «Почётный авиастроитель». Отмечен почётными званиями «Ветеран труда», «Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан».

О дате и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.