Ещё
Ученые создают геномный «Ноев ковчег»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые создают геномный «Ноев ковчег» 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: pixabay.com
Данные будут собраны и опубликованы в базе под названием «Геномный Ноев ковчег».
Ученые создают международный проект под названием «Геномы позвоночных». Они собирают геномы всех видов позвоночных, живущих на планете (66 тысяч видов).
Автором проекта стал Оливер Райдер. По словам участников консорциума Genome 10K, данные будут собраны и опубликованы в открытом доступе в базе данных «Геномный Ноев ковчег».
Целью является создание общей систематической базы для биологов, которые смогут выявит по ней причины вымирания тех или иных видов, пишет N+1.
Всего в работе будут задействованы 150 ученых из 12 государств.
ТК «Звезда»: последние новости
Космонавты РФ внепланово обследуют неизвестное отверстие на поверхности «Союза» - СМИ Ученых из США заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце На МКС нет сверла для создания отверстия в «Союзе» - источник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда «Секретных материалов»34
Появились новые данные о дырах на «Союзе»341
Турист нашел скрытую камеру в апартаментах7
Лондону пришлось отложить санкции к России25
Луценко призвал заткнуть «три дырки» на Украине38
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение