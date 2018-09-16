Ученые создают геномный «Ноев ковчег»

Данные будут собраны и опубликованы в базе под названием «Геномный Ноев ковчег».

Ученые создают международный проект под названием «Геномы позвоночных». Они собирают геномы всех видов позвоночных, живущих на планете (66 тысяч видов).

Автором проекта стал Оливер Райдер. По словам участников консорциума Genome 10K, данные будут собраны и опубликованы в открытом доступе в базе данных «Геномный Ноев ковчег».

Целью является создание общей систематической базы для биологов, которые смогут выявит по ней причины вымирания тех или иных видов, пишет N+1.

Всего в работе будут задействованы 150 ученых из 12 государств.