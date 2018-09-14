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В Крыму дайверы нашли римский якорь
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В Крыму дайверы нашли якорь римского периода у мыса Херсонес 

РИА Новости + ещё 2 14 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Подводная археологическая экспедиция изучит место обнаружения дайверами у мыса Херсонес в Севастополе якоря с судна римского периода, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.
"Буквально недавно три дайвера обнаружили у мыса Херсонес древний свинцово-деревянный якорь, явно римского периода. В ближайшее время, как только установится погода, мы отправимся к месту, где он находится", — сказал Лебединский.
Якорь обнаружен на глубине 24 метра, на поверхность его не поднимали. По мнению ученого, изучение места обнаружения якоря может привести к другим важным находкам.
"Вполне может быть, что там не только якорь, но и само судно может лежать", — сказал он.
Ранее экспедиция "Нептун" обнаружила у Балаклавы на глубине 85 метров сохранившийся корпус деревянного корабля ориентировочно II-III веков, размеры и форма корпуса которого соответствовала так называемым "круглым кораблям" римской эпохи. Ученые зафиксировали на дне деревянный остов, ряды шпангоутов, деревянные элементы корпуса и такелажа и якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку.
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