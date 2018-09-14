В Крыму дайверы нашли римский якорь

В Крыму дайверы нашли якорь римского периода у мыса Херсонес

"Буквально недавно три дайвера обнаружили у мыса Херсонес древний свинцово-деревянный якорь, явно римского периода. В ближайшее время, как только установится погода, мы отправимся к месту, где он находится", — сказал Лебединский.

Якорь обнаружен на глубине 24 метра, на поверхность его не поднимали. По мнению ученого, изучение места обнаружения якоря может привести к другим важным находкам.

"Вполне может быть, что там не только якорь, но и само судно может лежать", — сказал он.

Ранее экспедиция "Нептун" обнаружила у Балаклавы на глубине 85 метров сохранившийся корпус деревянного корабля ориентировочно II-III веков, размеры и форма корпуса которого соответствовала так называемым "круглым кораблям" римской эпохи. Ученые зафиксировали на дне деревянный остов, ряды шпангоутов, деревянные элементы корпуса и такелажа и якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку.