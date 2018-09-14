Пользователи пожаловались на сбои в Apple Store

Пользователи из нескольких стран сообщают о сбоях в работе Apple Store

Проблемы в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в нескольких странах, сообщил сервис Downdetector.

"Проблемы в работе Apple Store наблюдаВосточного побережья США (04:16 пятница мск)", — говорится в сообщении.

Чаще всего о сбоях в работе приложения сообщают пользователи из США, Австралии, Великобритании, Германии и Малайзии. Большинство пользователей (6ются с 21:16 [четверга] по времени 0%) сообщают о недоступности сайта магазина, еще 29% указывают на невозможность оформить заказ.