Обшивку «Союза» проверят из космоса

Источник: космонавты из России проверят поверхность «Союза» на наличие дыры

Источник в ракетно-космической отрасли проинформировал, что космонавты из России выйдут в открытый космос, чтобы выяснять, имеется ли на поверхности "Союза МС-09" сквозное отверстие. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам источника, внеплановый выход в космос состоится в ноябре или декабре.

"Официально он посвящен обслуживанию коммуникаций на внешней поверхности Международной космической станции", — сказал источник.

Он добавил, что также во время выхода в космос поверхность корабля будет проверена на наличие повреждений. Если космонавты не успеют выполнить все работы за один выход, они совершат второй.

Ранее сообщалось, что специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке корабля "Союз", который пристыкован к МКС.