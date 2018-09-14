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Обшивку «Союза» проверят из космоса
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"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Источник: космонавты из России проверят поверхность «Союза» на наличие дыры 

Газета.Ru 14 сентября 2018
Фото: NASA
Источник в ракетно-космической отрасли проинформировал, что космонавты из России выйдут в открытый космос, чтобы выяснять, имеется ли на поверхности "Союза МС-09" сквозное отверстие. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам источника, внеплановый выход в космос состоится в ноябре или декабре.
"Официально он посвящен обслуживанию коммуникаций на внешней поверхности Международной космической станции", — сказал источник.
Он добавил, что также во время выхода в космос поверхность корабля будет проверена на наличие повреждений. Если космонавты не успеют выполнить все работы за один выход, они совершат второй.
Ранее сообщалось, что специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке корабля "Союз", который пристыкован к МКС.
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