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Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
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Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных 

Lenta.ru + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: сервис Google Street View
Пользователи Google Maps нашли на картах странную фотографию «расчлененных» влюбленных, целующихся на пляже. Об этом сообщает The Sun.
На снимке видно, что мужчина и женщина сидели на полотенцах, разложенных на песке. В момент, когда специальные камеры с автомобиля Google зафиксировали их, они целовались. Однако панорамная фотография склеилась неправильно, в результате чего изображение получилось нереалистичным.
При приближении картинки видно, что тела влюбленных буквально «расчленили»: верхняя часть тела мужчины находится рядом с женщиной, однако его ноги стоят в метре от него на песке. При этом одна нога его возлюбленной вообще пропала со снимка.
Похожий сбой в Google Maps обнаружили в июле. Пользователи сервиса увидели изображение женщины с тремя ногами. Они тут же окрестили ее «мутантом».
Месяц спустя в сети прославился мужчина, который погнался за автомобилем Google и показывал в объективы камер средние пальцы.
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