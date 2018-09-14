Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных

Пользователи Google Maps нашли на картах странную фотографию «расчлененных» влюбленных, целующихся на пляже. Об этом сообщает The Sun.

На снимке видно, что мужчина и женщина сидели на полотенцах, разложенных на песке. В момент, когда специальные камеры с автомобиля Google зафиксировали их, они целовались. Однако панорамная фотография склеилась неправильно, в результате чего изображение получилось нереалистичным.

При приближении картинки видно, что тела влюбленных буквально «расчленили»: верхняя часть тела мужчины находится рядом с женщиной, однако его ноги стоят в метре от него на песке. При этом одна нога его возлюбленной вообще пропала со снимка.

Похожий сбой в Google Maps обнаружили в июле. Пользователи сервиса увидели изображение женщины с тремя ногами. Они тут же окрестили ее «мутантом».

Месяц спустя в сети прославился мужчина, который погнался за автомобилем Google и показывал в объективы камер средние пальцы.