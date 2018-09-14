У берегов Крыма обнаружили затонувший корабль

У берегов Крыма обнаружили корабль 1920 года

Экспедиция "Нептун" обнаружила на дне в районе мыса Тарханкут в Крыму корабль 1920 года под названием "Четвертый", по внешнему виду напоминающий бронекатер или тральщик. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев.

"После проделанной гидроакустической разведки дна был обнаружен неизвестный ранее корабль. При детальном изучении объекта дайверам экспедиции удалось прочитать название корабля. На борте судна находилось название "Четвертый", по табличке возле штурвала было прочитано "1920 год". По внешнему виду судно напоминает бронекатер или минный тральщик", — сказал собеседник агентства.

По словам Дунаева, сейчас ведется дальнейшая работа по идентификации судна. Он отметил, что корабль "может стать хорошим рекреационным объектом для дайвинга в этом районе".

Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым — перекресток цивилизаций". Цель экспедиции, которая продлится с начала мая по конец октября, — обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек: гидроакустиков и водолазов из разных регионов России. Экспедиция проводится совместно с Черноморским центром подводных исследований.

"Генерал Коцебу" и римский корабль

Ранее участники экспедиции обнаружили более десяти картин на затонувшем в конце XIX века у берегов Крыма пароходе "Генерал Коцебу". Судно находится на глубине около 40 м в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. Заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев сообщал ТАСС , что "Генерал Коцебу" был обнаружен представителями центра спустя 120 лет после его гибели в 1895 году. Судно принадлежало Российскому обществу пароходства и торговли, было построено в Англии в 1866 году и названо в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу.

"Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем была представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Также экспедиция обнаружила у берегов Балаклавы первый хорошо сохранившийся деревянный корабль, предположительно древнеримский. Как сообщал ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, римский корабль, предположительно, относится к II-III векам, судно могло использоваться как торговое.