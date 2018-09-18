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Названо имя первого лунного туриста
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Маск назвал имя первого лунного туриста SpaceX 

Газета.Ru + ещё 71 1 час назад
Первым туристом, который отправится на Луну с помощью системы BFR, разработанной компанией SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маесава. Об этом сообщается в твиттере SpaceX.
Маесава известен как основатель магазина по продаже одежды Zozotown. Он также занимается коллекционированием искусства: так, в 2017 году он приобрел картину Жана-Мишеля Баскии за рекордные $110, 5 млн 
"Привет! Я из Японии и я лечу на Луну", — заявил Маесава на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что SpaceX выбрала туриста для отправки на Луну.
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