Названо имя первого лунного туриста

Первым туристом, который отправится на Луну с помощью системы BFR, разработанной компанией SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маесава. Об этом сообщается в твиттере SpaceX.
Маесава известен как основатель магазина по продаже одежды Zozotown. Он также занимается коллекционированием искусства: так, в 2017 году он приобрел картину Жана-Мишеля Баскии за рекордные $110, 5 млн
"Привет! Я из Японии и я лечу на Луну", — заявил Маесава на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что SpaceX выбрала туриста для отправки на Луну.