Названо имя первого лунного туриста

"Привет! Я из Японии и я лечу на Луну", — заявил Маесава на пресс-конференции.

Маесава известен как основатель магазина по продаже одежды Zozotown. Он также занимается коллекционированием искусства: так, в 2017 году он приобрел картину Жана-Мишеля Баскии за рекордные $110, 5 млн