В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели

В обшивке «Союза» нашли новые следы дрели

Специалисты заметили новые следы от сверла в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, перед тем, как заделать первое найденное в «Союзе» отверстие, космонавты провели фото— и видеосъемку с помощью эндоскопа. После проведенного на Земле анализа снимков стало ясно, что отверстие также есть на экране противометеоритной защиты снаружи корабля, в 15 миллиметрах от герметичного корпуса.

«Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — пояснил источник ТАСС.

Он добавил, что в цехе окончательной сборки корабль был детально сфотографирован, и никаких отверстий на экране противометеоритной защиты на тех снимках не видно.

При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявил, что новых следов дрели не находили. О том, что дыру просверлили до экрана противометеоритной защиты, стало известно еще в ходе работ 30 августа.

Об утечке воздуха и падении давления на МКС стало известно 30 августа. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке «Союза», затем космонавты закрыли ее с помощью специального герметика.

Первоначально СМИ сообщали, что отверстие появилось в результате производственного брака. По одной из версий, рабочий на Земле заделал отверстие специальным клеем, когда заметил брак, и никому не сказал об этом. Российские чиновники предположили, что отверстие мог просверлить кто-то из космонавтов на МКС, чтобы устроить досрочное возвращение экипажа на Землю. Командир экипажа МКС Эндрю Фейстел отверг версии о причастности космонавтов.