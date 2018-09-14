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Экипаж МКС возьмет в космос плюшевую таксу
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Экипаж МКС возьмет в космос плюшевую таксу 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Фото: ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
Индикатором невесомости экипажа космического корабля "Союз МС-10" станет плюшевая такса, сообщил командир корабля Алексей Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса", — сказал Овчинин.
Индикатор используется для того, чтобы космонавты в корабле, жёстко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость.
Самым интересным экспериментом он назвал магнитный 3D-биопринтер.
"На нашем корабле полетит оборудование, и Россия впервые в космосе будет проводить эксперимент. Будем пытаться печатать ткани на этом биопринтере", — рассказал Овчинин.
Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле "Союз МС-10". Для него это будет второй полет на "Союзе" к МКС.
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