Экипаж МКС возьмет в космос плюшевую таксу

"В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса", — сказал Овчинин.

Индикатор используется для того, чтобы космонавты в корабле, жёстко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость.

Самым интересным экспериментом он назвал магнитный 3D-биопринтер.

"На нашем корабле полетит оборудование, и Россия впервые в космосе будет проводить эксперимент. Будем пытаться печатать ткани на этом биопринтере", — рассказал Овчинин.