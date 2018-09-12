Дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами

Уганды. Британо-германская группа психологов под руководством Кэтрин Хобайтер (Catherine Hobaiter) из Сент-Эндрюсского университета внимательно изучила видеозаписи игр маленьких детей в детских садах Германии

«Подопытными» оказались в общей сложности 13 детей в возрасте от восьми до 21 месяца.

Как выяснилось, при общении друг с другом они использовали 52 более-менее выделяемых жеста, причем таковые были одинаковы в Европе и Африке.

Этот «лексикон» подвергся сравнению с жестами шимпанзе, живущих в лесу Будонго в Уганде. Со стороны шимпанзе в опыте принимали участие особи не столь юного возраста — до 51 года.

Как выяснилось, жесты человеческих детей в значительной степени пересекаются с обезьяньими. Общими оказались 46 жестов — 89%.

Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Animal Cognition.