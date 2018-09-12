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Дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами
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"Путин направил сигнал Израилю"

Дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами 

Популярная механика + ещё 3 12 сентября 2018
Фото: Популярная механика
Британо-германская группа психологов под руководством Кэтрин Хобайтер (Catherine Hobaiter) из Сент-Эндрюсского университета внимательно изучила видеозаписи игр маленьких детей в детских садах Германии и Уганды.
«Подопытными» оказались в общей сложности 13 детей в возрасте от восьми до 21 месяца.
Как выяснилось, при общении друг с другом они использовали 52 более-менее выделяемых жеста, причем таковые были одинаковы в Европе и Африке.
Этот «лексикон» подвергся сравнению с жестами шимпанзе, живущих в лесу Будонго в Уганде. Со стороны шимпанзе в опыте принимали участие особи не столь юного возраста — до 51 года.
Как выяснилось, жесты человеческих детей в значительной степени пересекаются с обезьяньими. Общими оказались 46 жестов — 89%.
Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Animal Cognition.
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