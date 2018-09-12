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Интернету предрекли глобальную катастрофу
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"Путин направил сигнал Израилю"

Интернету предрекли глобальную катастрофу 

Lenta.ru + ещё 6 12 сентября 2018
Фото: Martin Meissner / AP
Европейский парламент утвердил новый закон об авторском праве, который активисты признали катастрофическим для интернета. Об этом сообщает The Independent.
Депутаты Европарламента проголосовали за принятие противоречивых статей 11 и 13. Последняя обязывает технологические платформы фильтровать весь контент и проверять его на нарушение авторских прав.
Активисты уверены, что из-за нового закона из сети могут исчезнуть все мемы и пародии, которые сделаны на основе скриншотов из фильмов или снимков из фотобанков. Это связано с тем, что алгоритмы будут путать шутки с реальными нарушениями авторских прав.
По словам немецкого депутата Европейского парламента Юлии Реды (Julia Reda), которая активно выступала против принятия новых мер, последствия закона станут катастрофическими для интернета.
«Все, что вы хотите опубликовать, должно быть одобрено этими фильтрами. Совершенно легальный контент, такой как пародии и мемы, будет под прицелом», — написала политик в Twitter.
Статья 11 вводит так называемый «налог на связь». Он подразумевает, что такие компании, как Google и Facebook, могут заставить платить СМИ за использование их заголовков на сайтах поисковика и соцсети.
Впервые о новом законе Европейского союза об авторском праве заговорили в начале июня этого года. Тогда парламентарии отвергли директиву, однако отправили закон на пересмотр. Обновленная версия законопроекта освободила маленькие платформы от обязательного внедрения фильтров для контента, однако большим технологическим компаниям предстоит фильтровать весь публикуемый контент.
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