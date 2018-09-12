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«Исследование Луны должно быть международным»
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Исследование Луны должно быть международным, заявил Борисов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Освоение Луны должно вестись в международной кооперации, полагает российский вице-премьер Юрий Борисов.
"Нужно идти через Луну как своего рода полигон для отработки технологий долговременного пребывания в агрессивной среде. Но, на мой взгляд, это предмет международного сотрудничества. Такие проекты должны быть достоянием всего мира", — сказал он журналистам в среду.
По словам Борисова, многие авторитетные специалисты считают, что пока мы не освоим ближайший естественный спутник, "нет смысла лететь в дальний космос".
"На Луне много всего неизведанного", — отметил зампред правительства.
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