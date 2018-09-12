Исследование Луны должно быть международным, заявил Борисов

Освоение Луны должно вестись в международной кооперации, полагает российский вице-премьер Юрий Борисов

"Нужно идти через Луну как своего рода полигон для отработки технологий долговременного пребывания в агрессивной среде. Но, на мой взгляд, это предмет международного сотрудничества. Такие проекты должны быть достоянием всего мира", — сказал он журналистам в среду.

По словам Борисова, многие авторитетные специалисты считают, что пока мы не освоим ближайший естественный спутник, "нет смысла лететь в дальний космос".