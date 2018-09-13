Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии

Бразилии на видео попала корова с тремя рогами. На ролик обратил внимание информационный портал UPI.

Необычное животное привлекло внимание посетителя фермы. Третий рог у горбатой черной коровы рос ровно посередине головы. В остальном она никак не отличалась от своих сородичей и спокойно паслась среди них.

Многорогость — редкая врожденная аномалия, которая встречается у парнокопытных животных разных видов. Известно о существовании коров с шестью рогами и больше. Мутация чаще поражает овец.

В августе сообщалось о рождении двухголового теленка в китайской деревне. Заместитель директора леснического пункта усомнился, что животное долго проживет.