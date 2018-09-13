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Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
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Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии 

Lenta.ru + ещё 2 13 сентября 2018
В Бразилии на видео попала корова с тремя рогами. На ролик обратил внимание информационный портал UPI.
Необычное животное привлекло внимание посетителя фермы. Третий рог у горбатой черной коровы рос ровно посередине головы. В остальном она никак не отличалась от своих сородичей и спокойно паслась среди них.
Многорогость — редкая врожденная аномалия, которая встречается у парнокопытных животных разных видов. Известно о существовании коров с шестью рогами и больше. Мутация чаще поражает овец.
В августе сообщалось о рождении двухголового теленка в китайской деревне. Заместитель директора леснического пункта усомнился, что животное долго проживет.
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