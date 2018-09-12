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Объяснено появление затмившего галактику объекта
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Объяснено появление затмившего галактику загадочного объекта 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: NASA
Ученые Университета Пердью (США) объяснили поведение загадочной сверхновой SN 2012au, которая спустя шесть лет после первой вспышки вновь стала яркой, затмевая родительскую галактику. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Остатки сверхновой SN 2012au, вспыхнувшей в 2012 году, располагаются в галактике NGC 4790, которая удалена от Земли примерно на 60 миллионов световых лет. Обычно подобные объекты могут вновь разгораться, достигая яркости первоначальной вспышки, если в их окрестностях находится облако водорода, оставленного звездой до взрыва. Однако в спектре SN 2012au не наблюдались признаки наличия атомов водорода.
Астрономы считают, что повторное увеличение блеска произошло по другой причине. При коллапсе массивной звезды образовалась быстро вращающаяся нейтронная звезда — пульсар. В результате взаимодействия сверхбыстрых заряженных частиц, испущенных пульсаром, с внешней средой возник плерион — подпитываемая энергией нейтронной звезды туманность, которая начинает ярко светиться.
Специалисты относят SN 2012au к так называемым гиперновым, которые характерны своей большой мощностью. Хотя вспышка 2012 года не была особенно яркой, она затухала довольно медленно, а общее количество выделенной энергии было достаточно большим.
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