В порче «Союза» заподозрили американцев

СМИ назвали приоритетной версию порчи «Союза» американскими астронавтами

Комиссия корпорации "Роскосмос" , расследующая инцидент с разгерметизацией на космическом корабле "Союз", в качестве приоритетной рассматривает версию о намеренной порче корабля американскими астронавтами, об этом сообщает газета "Коммерсант"

По сведениям издания, действия американцев объяснили их желанием как можно быстрее вернуться на Землю из-за болезни одного из астронавтов. "Коммерсант" отмечает, что в случае подтверждения этой версии по российско-американскому сотрудничество в космосе будет нанесен мощнейший удар.

Как утверждают источники издания, комиссия после изучения повреждений корабля пришла к выводу, что отверстие в обшивке было сделано уже в космосе, причем не с первой попытки, с характерными для работ в безвоздушном пространстве следами. При этом источник не исключил несанкционированное проникновение американцев на российский корабль, пишет газета.

По информации "Коммерсанта", "Роскосмос" уже запросил у NASA копии записей с видеорегистраторов астронавтов и их медицинские отчеты. При этом собеседник издания отметил, что в случае отказа от сотрудничества "какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними".

Во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия РКК "Энергия" не смогла определить причину появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09", по его словам, "ситуация оказалась намного сложнее". При этом Рогозин отказался комментировать версию, что дыру в обшивке "Союза" могли сделать американские астронавты.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.