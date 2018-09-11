Создано полностью убивающее рак лекарство

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса в США доказали эффективность новой вакцины против меланомы в экспериментах на мышах. В препарат, предназначенный для борьбы с опухолями, добавляли дипровоцим, являющийся адъювантом, то есть стимулирующим иммунитет веществом. Результаты испытания опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели тестирование около 100 тысяч химических соединений, которые могли бы повысить эффективность химиотерапии в борьбе с меланомой — раком кожи. Это позволило найти вещество, названное дипровоцимом, которое связывается с толл-подобными рецепторами — белками, активирующими клеточный иммунный ответ.

В эксперименте ученые использовали мышиную модель агрессивной меланомы. Раковые опухоли были генетически модифицированы для синтеза яичного белка овальбумина, который играет роль антигена, вызывающего иммунный ответ. Животные были разделены на три группы в соответствии с различными типами терапии. Одни получали инъекции овальбумина и анти-PD-L1 — препарата, который предотвращает устойчивость раковых клеток к защитным системам организма. Во второй группе грызунам проводилась инъекция овальбумина, анти-PD-L1 и дипровоцима. В третий группе дипровоцим был заменен на другой тип адъювантов — квасцы.

Каждая мышь получала две дозы препарата, при этом между инъекциями проходила неделя. В течение 54 дней мыши из второй группы демонстрировали стопроцентную выживаемость, грызуны из третьей группы — 25-процентную, а в первой погибли все. Более того, ученым не удалось повторно инициировать рост меланомы у животных, получавших дипровоцим.

Успешные испытания на мышах не означают, что вакцина с новым адъювантом будет столь же эффективной в случае людей. Будущие испытания должны будут это доказать.