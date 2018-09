Создано полностью убивающее рак лекарство 

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса в США доказали эффективность новой вакцины против меланомы в экспериментах на мышах. В препарат, предназначенный для борьбы с опухолями, добавляли дипровоцим, являющийся адъювантом, то есть стимулирующим иммунитет веществом. Результаты испытания опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.