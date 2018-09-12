WhatsApp заработал на кнопочных телефонах

Популярный мессенджер WhatsApp теперь доступен и для кнопочных телефонов! Правда, эта возможность появилась пока лишь у аппаратов Jio Phone на платформе KaiOS.

Тем не менее, приложение WhatsApp будет впервые доступно на кнопочных телефонах: это индийские аппараты Jio Phone. Специально для Индии разработана новая версия мессенджера, которая работает на операционной системе KaiOS и обеспечивает возможность общаться с теми, кто использует WhatsApp более привычным способом — на смартфоне. Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищённые сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.