Ещё
WhatsApp заработал на кнопочных телефонах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

WhatsApp заработал на кнопочных телефонах 

Популярная механика + ещё 5 12 сентября 2018
Фото: Популярная механика
Популярный мессенджер WhatsApp теперь доступен и для кнопочных телефонов! Правда, эта возможность появилась пока лишь у аппаратов Jio Phone на платформе KaiOS.
Тем не менее, приложение WhatsApp будет впервые доступно на кнопочных телефонах: это индийские аппараты Jio Phone. Специально для Индии разработана новая версия мессенджера, которая работает на операционной системе KaiOS и обеспечивает возможность общаться с теми, кто использует WhatsApp более привычным способом — на смартфоне. Приложение под телефоны Jio Phone и JioPhone 2 предлагает все функции WhatsApp, защищённые сквозным шифрованием: обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также возможность делиться фотографиями и видеороликами.
Популярная механика: последние новости
ФБР без объяснений экстренно закрыло космическую обсерваторию Запущен первый в мире водородный поезд Телескоп TESS прислал первый научный снимок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»283
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов41
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль818
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах49
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья66
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение