В России за новый iPhone попросили полмиллиона

После презентации нового поколения iPhone перекупщики начали предлагать смартфоны по завышенным в несколько раз ценам. Внимание на это обратила «Лента.ру»

По данным издания, на сайтах объявлений появились iPhone Xs по 200 и 300 тысяч рублей. Один из продавцов на «Авито» предложил покупателям iPhone Xs Max за 500 тысяч рублей.

Авито

Американская корпорация Apple 12 сентября представила новые модели iPhone. iPhone XS Max с большим экраном в 6,5 дюйма обойдется россиянам как минимум в 96990 рублей. Цены на iPhone XS начинаются от 87990 рублей. Самый «бюджетный» вариант — это iPhone XR, за который придется отдать от 64990 рублей.

Apple Watch Series 4, которые умеют делать ЭКГ и фиксировать нарушения сердечного ритма, в России будут стоить от 31990 рублей.

После объявления цен на новую продукцию Apple россияне начали шутить в соцсетях о продаже почек.

если у вас при виде цен на новый iPhone начал подёргиваться глаз, то успокойтесь, это не нервный тик, а просто паника роговицы, понимающей, что одной почкой в этом году не отделаться— Vadym (@vvadavr) 13 сентября 2018 г.

На стоимость новых смартфонов пожаловались и жители Европы. Оказалось, что в некоторых европейских странах iPhone XS стоят почти на четверть дороже, чем в США.