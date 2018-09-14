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В России за новый iPhone попросили полмиллиона
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В России за новый iPhone попросили полмиллиона 

Рамблер + ещё 8 14 сентября 2018
Фото: Reuters
После презентации нового поколения iPhone перекупщики начали предлагать смартфоны по завышенным в несколько раз ценам. Внимание на это обратила «Лента.ру».
По данным издания, на сайтах объявлений появились iPhone Xs по 200 и 300 тысяч рублей. Один из продавцов на «Авито» предложил покупателям iPhone Xs Max за 500 тысяч рублей.
Авито
Американская корпорация Apple 12 сентября представила новые модели iPhone. iPhone XS Max с большим экраном в 6,5 дюйма обойдется россиянам как минимум в 96990 рублей. Цены на iPhone XS начинаются от 87990 рублей. Самый «бюджетный» вариант — это iPhone XR, за который придется отдать от 64990 рублей.
Apple Watch Series 4, которые умеют делать ЭКГ и фиксировать нарушения сердечного ритма, в России будут стоить от 31990 рублей.
После объявления цен на новую продукцию Apple россияне начали шутить в соцсетях о продаже почек.
На стоимость новых смартфонов пожаловались и жители Европы. Оказалось, что в некоторых европейских странах iPhone XS стоят почти на четверть дороже, чем в США.
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