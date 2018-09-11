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На Москву обрушилась магнитная буря
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На Москву обрушилась магнитная буря 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Магнитная буря, начавшаяся 10 сентября, должна была завершиться до полудня 11 сентября, но геомагнитное возмущение сохранилось и после этого времени. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Эта буря относится к категории G1 и считается сравнительно слабой. В ночь на 11 сентября она ослабла на несколько часов, но затем вновь усилилась. По мнению ученых, в скором времени она завершится. Газета отмечает, что ее влияние могут ощутить жители Москвы.
Причиной этой бури, по данным «МК», стало появление корональной дыры на Солнце — области на поверхности звезды, в которой понижены плотность и температура солнечной плазмы.
Слабые магнитные бури могут немного влиять на системы управления космическими аппаратами. Метеочувствительные люди в этот период не должны испытывать сильный дискомфорт.
В апреле Земля столкнулась с неожиданной магнитной бурей. 20 апреля ученые зарегистрировали слабую магнитную бурю, которая произошла на фоне полного отсутствия солнечной активности. Ее не смогли предсказать ни долгосрочный, ни краткосрочный прогнозы. Возникновение слабой и незаметной бури специалисты связали с изменением скорости солнечного ветра, который не формирует излучение.
В центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия» предупреждали, что в 2018 году над Землей могут разразиться 35 магнитных бур, четыре из которых будут очень сильными. Некоторые бури будут длиться по пять дней.
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