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«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
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«Союз» упорно сверлили прямо в космосе 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
Совместная комиссия ФСБ и Роскосмоса, расследующая появление дыры на обшивке корабля «Союз МС-09», пришла к выводу, что отверстие было сделано намеренно уже в космосе.
Как сообщает Telegram-канал Mash, изучив отверстие с разных ракурсов, комиссия пришла к выводу, что дыру удалось просверлить лишь с восьмой попытки.
Специалисты уверены, что диверсия была осуществлена уже в космосе. «Союз МС-09» находился на орбите последние три месяца. До этого он провел три месяца на Байконуре. Аппарат проверяли семь раз — шесть на заводе и седьмой раз незадолго до старта. По мнению специалистов, если бы дыра возникла на Земле, она дала бы о себе знать еще в процессе подъема, однако старт прошел успешно.
>> «Просверлил не туда»: найден человек, продырявивший «Союз»
Комиссия не смогла установить, кто осуществил диверсию, однако подозрения пали на американских астронавтов — членов экипажа «Союза». Эксперты отмечают, что первые снимки отверстия появились именно на американских сайтах.
При этом в Роскосмосе заявили, что в NASA отказываются содействовать в расследовании инцидента и не отвечают на запросы российской стороны.
Ранее стало известно, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в «Союзе» как «преднамеренные действия неустановленных лиц».
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