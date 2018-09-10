«Союз» упорно сверлили прямо в космосе

Совместная комиссия ФСБ Роскосмоса , расследующая появление дыры на обшивке корабля «Союз МС-09», пришла к выводу, что отверстие было сделано намеренно уже в космосе.

Как сообщает Telegram-канал Mash, изучив отверстие с разных ракурсов, комиссия пришла к выводу, что дыру удалось просверлить лишь с восьмой попытки.

Специалисты уверены, что диверсия была осуществлена уже в космосе. «Союз МС-09» находился на орбите последние три месяца. До этого он провел три месяца на Байконуре. Аппарат проверяли семь раз — шесть на заводе и седьмой раз незадолго до старта. По мнению специалистов, если бы дыра возникла на Земле, она дала бы о себе знать еще в процессе подъема, однако старт прошел успешно.

Комиссия не смогла установить, кто осуществил диверсию, однако подозрения пали на американских астронавтов — членов экипажа «Союза». Эксперты отмечают, что первые снимки отверстия появились именно на американских сайтах.

При этом в Роскосмосе заявили, что в NASA отказываются содействовать в расследовании инцидента и не отвечают на запросы российской стороны.