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Астронавт рассказал о музыкальных посиделках на МКС
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Астронавт NASA рассказал о музыкальных посиделках на МКС 

Москва24 + ещё 134 15 часов назад
Фото: depositphotos/vampy1
Экипаж Международной космической станции (МКС) любит устраивать музыкальные посиделки по выходным, рассказала в ходе видеомоста со школьниками из Вашингтона астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.
"В российском сегменте есть музыкальные инструменты, и в минувшую субботу мы все вместе повеселились, играя на гитаре, слушали магнитофон и пели песни, все вместе, в том числе русские", — отметила астронавт.
Она добавила, что экипаж живет как семья и собирается вместе по вечерам в пятницу и субботу.
Ауньон-Ченселлор рассказала, что, вернувшись на Землю, будет скучать по способности плавать в пространстве, виду из кона и экипажу, который она назвала фантастической командой.
Ранее сообщалось, что космический корабль "Союз МС-08" вернет на Землю троих космонавтов 4 октября. На борту будут Олег Артемьев и его американские коллеги Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
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