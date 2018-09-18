Астронавт рассказал о музыкальных посиделках на МКС

Астронавт NASA рассказал о музыкальных посиделках на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) любит устраивать музыкальные посиделки по выходным, рассказала в ходе видеомоста со школьниками из Вашингтона астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.

"В российском сегменте есть музыкальные инструменты, и в минувшую субботу мы все вместе повеселились, играя на гитаре, слушали магнитофон и пели песни, все вместе, в том числе русские", — отметила астронавт.

Она добавила, что экипаж живет как семья и собирается вместе по вечерам в пятницу и субботу.

Ауньон-Ченселлор рассказала, что, вернувшись на Землю, будет скучать по способности плавать в пространстве, виду из кона и экипажу, который она назвала фантастической командой.