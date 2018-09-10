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В пустотах на Восточном увидели серьезную угрозу
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"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Эксперт считает обнаруженные на Восточном пустоты серьезной угрозой 

РИА Новости 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Полости в грунте образуются довольно часто при строительстве крупных сооружений для различных нужд; то, что их удалось вовремя обнаружить на космодроме Восточный, помогло предотвратить катастрофические последствия, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее стало известно, что Роскосмос заключил контракт на ликвидацию пустот, обнаруженных под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания стартового комплекса для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный. На ликвидацию пустот под стартовым комплексом выделят 4,57 миллиона рублей.
"Вообще-то угроза — она серьезная, потому что вовремя не обнаруженные пустоты приводят к обрушению домов, к разрушению транспортных магистралей", — сказал Моисеев РИА Новости.
При этом он отметил, что полости в грунте встречаются довольно часто и должны обнаруживаться на ранних этапах строительства, при предварительных исследованиях стройплощадки. Моисеев предположил, что полости не были обнаружены заранее из-за того, что "космодром строился в большой спешке". При этом, по его словам, раз проблема уже обнаружена, она не приведет к критическим последствиям.
Кроме того, Моисеев считает сумму, которую планируется потратить на устранение недочетов, незначительной.
"По космическим меркам это вообще ничего", — сказал эксперт.
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