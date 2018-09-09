«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

«Ростех» продал 60% акции НПО «Молния»

Сообщается, что Ростех будет иметь право на протяжении 10 лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам.

НПО «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности. НПО участвовало в создании орбитального космического корабля «Буран».