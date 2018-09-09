«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

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"Путин направил сигнал Израилю"

«Ростех» продал 60% акции НПО «Молния» 

Газета.Ru + ещё 10 9 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Госкорпорация «Ростех» продала 60% акций Научно-производственного объединения (НПО) «Молния» концерну «Калашников», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Сообщается, что Ростех будет иметь право на протяжении 10 лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам.
НПО «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности. НПО участвовало в создании орбитального космического корабля «Буран».
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что «Ростех» хочет войти в "Россети" с долей до 30% через допэмиссию.
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