Ученые нашли документы о «вампирской эпидемии»

Исследователи обнаружили архивные документы, в которых жители сербского села Медведжа жаловались властям на «вампирскую эпидемию». Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на интервью профессора истории Ивана Нешича каналу РТС.

По словам профессора, бумаги были обнаружены в архивах Вены . Во время, когда Сербия являлась частью Оттоманской империи, жители страны искали защиты именно у австро-венгерских властей, отмечает «МК».

Также в архивах оказались протоколы эксгумации 19 тел, 13 из которых пребывали «в вампирском состоянии».

По версии ученых, само слово «вампир» было впервые в истории употреблено именно в этих документах. Его использовал эпидемиолог, которого отправили из Австрии в Сербию. Исследователи предположили, что термин имеет сербское происхождение. Ученые допускают, что мифы о вампирах родились именно в Сербии, а потом уже добрались до Трансильвании.