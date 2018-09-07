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Ученые нашли документы о «вампирской эпидемии»
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Ученые нашли документы о «вампирской эпидемии» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Носферату: Призрак ночи"
Исследователи обнаружили архивные документы, в которых жители сербского села Медведжа жаловались властям на «вампирскую эпидемию». Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на интервью профессора истории Ивана Нешича каналу РТС.
По словам профессора, бумаги были обнаружены в архивах Вены. Во время, когда Сербия являлась частью Оттоманской империи, жители страны искали защиты именно у австро-венгерских властей, отмечает «МК».
Также в архивах оказались протоколы эксгумации 19 тел, 13 из которых пребывали «в вампирском состоянии».
По версии ученых, само слово «вампир» было впервые в истории употреблено именно в этих документах. Его использовал эпидемиолог, которого отправили из Австрии в Сербию. Исследователи предположили, что термин имеет сербское происхождение. Ученые допускают, что мифы о вампирах родились именно в Сербии, а потом уже добрались до Трансильвании.
В Средние века Трансильвания принадлежала Венгерскому королевству. Там жил князь Влад III Басараб, известный как Влад Дракула и ставший прототипом вампира-аристократа, заглавного персонажа романа Брэма Стокера «Дракула».
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