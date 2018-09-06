Интернет ждет глобальный сбой 

Некоторые интернет-пользователи после 11октября испытают сложности с посещением сайтов. Об этом сообщается на сайте Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).
В корпорации пояснили, что ICANN 11 октября проведет первую в истории смену криптографических ключей, защищающих систему доменных имен мирового интернета.
Последствия этого процесса, по расчетам ICANN, окажутся минимальными, но небольшой процент интернет-пользователей испытает проблемы «с достижением онлайн-пункта назначения».
В сообщении отмечается, что в течение 48 часов после завершения обновления ключа некоторые пользователи получат сообщения об ошибках «server failure» или SERVFAIL.
Представитель ICANN по глобальному взаимодействию в Восточной Европе и Центральной Азии Александра Куликова рассказала РБК, что 11 октября — это предварительная дата. Она добавила, что за все время криптографические ключ не были скомпрометированы, но смена ключей по примеру смены паролей — это «хорошая практика криптографической „гигиены“.
Куликова рассказала, что с проблемами могут столкнуться люди, доступ в Сеть которым предоставляют операторы, использующие расширение DNSSEC.
РБК отмечает, что даже в случае обновления ключей большинством интернет-провайдеров, из-за тех, кто этого не сделал, временно упадет пропускная способность соединений и скорость работы в Сети.
Криптографические ключи (Key Signing Key, KSK) появились в 2010 году по инициативе ICANN. Они применялись в расширении DNS Security (DNSSEC). Куликова предположила, что все крупные игроки давно произвели необходимые обновления и смогут перейти на новый KSK. В »ВымпелКоме», МТС, «Ростелекоме» и «Мегафоне» не ожидают проблем из-за смены ключей.