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С рабочего сняли подозрения в порче «Союза»
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С бывшего рабочего РКК «Энергия» сняли подозрения в порче «Союза» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Роскосмос
Внутренняя комиссия РКК Энергия, выясняющая причины появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" сняла подозрения с бывшего рабочего предприятия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Недавно с предприятия именно из цеха окончательной сборки уволился специалист. Естественно, первые подозрения пали на него. Однако после проверки документации выяснилось, что он с данным кораблем не работал. Сейчас все подозрения с него сняты", — сказал собеседник агентства.
В понедельник еще один источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что виновный в появлении отверстия в космическом корабле установлен. В тот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что виновный будет найден в ходе расследования.
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