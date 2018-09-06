С рабочего сняли подозрения в порче «Союза»

Внутренняя комиссия РКК Энергия, выясняющая причины появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" сняла подозрения с бывшего рабочего предприятия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Недавно с предприятия именно из цеха окончательной сборки уволился специалист. Естественно, первые подозрения пали на него. Однако после проверки документации выяснилось, что он с данным кораблем не работал. Сейчас все подозрения с него сняты", — сказал собеседник агентства.
В понедельник еще один источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что виновный в появлении отверстия в космическом корабле установлен. В тот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что виновный будет найден в ходе расследования.