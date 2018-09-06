Орбита МКС стала выше

Центр управления полетами изменил высоту орбиты МКС

Маневр провели с помощью двигательной установки служебного модуля «Звезда». В результате орбита станции стали выше на триста пятьдесят метров.

Центр управления скорректировал в Подмосковье высоту полета Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦУП.

Коррекция высоты орбиты МКС была успешно завершена. Маневр провели с помощью установки служебного модуля «Звезда». В результате орбита станции стали выше на триста пятьдесят метров.

Операцию по коррекции провели без участия в ночное время суток, пока экипаж станции спал. Орбиту изменил для достижения нужных условий для спуска корабля «Союз МС-08» и отправления «Союз МС-10».