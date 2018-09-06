Орбита МКС стала выше

Маневр провели с помощью двигательной установки служебного модуля «Звезда». В результате орбита станции стали выше на триста пятьдесят метров.
Центр управления скорректировал в Подмосковье высоту полета Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦУП.
Коррекция высоты орбиты МКС была успешно завершена. Маневр провели с помощью установки служебного модуля «Звезда». В результате орбита станции стали выше на триста пятьдесят метров.
Операцию по коррекции провели без участия в ночное время суток, пока экипаж станции спал. Орбиту изменил для достижения нужных условий для спуска корабля «Союз МС-08» и отправления «Союз МС-10».
Спуск корабля «Союз МС-08» запланирован на октябрь. На нем отправится домой текущий экипаж МКС — российский космонавт Олег Артемьев, а также астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Им на смену на станцию отправят Алексея Овчинина и Ника Хейга.