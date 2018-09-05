«Эту поверхность сверлили»: «Роскосмос» просит не давить

Воздействие сверлом на обшивку корабля «Союз» было очевидно космонавтам сразу же. Об этом свидетельствует запись их разговоров во время инцидента на МКС. Тем временем «Роскосмос» просит СМИ не пользоваться неофициальной информацией.

Середина сентября — до этого времени российская Госкорпорация «Роскосмос» обещает найти и обнародовать причину появления дырки на российском пилотируемом корабле «Союз». При этом журналистов «Роскосмос» просит пользоваться только официальной информацией, которой, впрочем, нет.

История с дырой на МКС не уходит из заголовков российских и зарубежных СМИ уже неделю — с 29 августа, когда стало известно, что Международная космическая станция вдруг стала медленно терять воздух. На Западе первыми источниками информации были отраслевые СМИ космической направленности, в России — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

«У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, — рассказал он. — Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС». Скорость утечки не представляла угрозу — давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час.

С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Найдя отверстие при помощи ультразвукового прибора, космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем — герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Теперь главный вопрос — кто просверлил отверстие, а в том, что это было именно сверло, уже никто не сомневается.

В отсутствие официальных комментариев СМИ стали пытаться выяснить происхождение дыры через свои каналы. Так, источник «Газеты.Ru» , знакомый с предварительными итогами расследования, рассказал накануне,

что виновный уже найден и это действительно — человек, собиравший «Союз» в РКК «Энергия»

Его фамилию и должность в РКК пока не называют. «Простой работяга, который что-то прилаживал, сверланул не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями», — рассказал источник он. — А при проверке на герметичность показания были нормальные». Кстати, этот опрошенный «Газетой.Ru» специалист отмел предположение Рогозина и депутата Госдумы Максима Сураева , что дыру мог просверлить кто-то на орбите: «У них и дрели-то там нету». Впрочем, известно, что шуруповерт на борту МКС имеется.

Похожую информацию приводит агентство РИА «Новости» , чьи источники утверждают — некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку пытались заделать его еще на Земле. Так же они опровергают предположения о том, что дыра могла быть просверлена в обшивке корабля уже на Байконуре, поскольку там вокруг корабля всегда находится много людей, в присутствии которых просто невозможно ничего незаметно просверлить.

kosmolenta.com

Между тем ресурс kosmolenta опубликовал сканы записей переговоров членов экипажа МКС, которые велись 30 сентября во время обнаружения дыры в обшивке. Из расшифровки переговоров следует, что члены экипажа сразу высказали предположение, что дырка — следствие воздействия сверла:

12:57 Герст говорит, что шпангоут кольцевой окружает часть бытового отсека. В 60 см от входного люка. Дырка на шпангоуте. Металлический материал. Возможно, нет второй дырки. 13:00 Олег Артемьев : Такое впечатление, что кто-то сверлом просверлил эту дырку насквозь. Нет, это не дырка.

Александер Герст: Металл под дыркой есть, поэтому она не насквозь. Я где-то засунул туда на сантиметр, и обнаружил металл под отверстием.

Александер Герст: Это выглядит как просверленное отверстие и остатки металла от сверла. Я наклеил ленту, поэтому мой палец теперь свободен. Утечка все еще присутствует, но намного меньше.

В 13.19 космонавт Олег Артемьев сообщает, что нашел «Герметалл», — герметик для заделки дыры. А Сергей Прокопьев выносит вердикт — «Эту поверхность сверлили. Если ты сюда поместишь сверло, то такое отверстие и следы будут».

На фоне всплывающих свидетельств «Роскосмос» призвал СМИ воздержаться СМИ от публикации непроверенной информации, полученной от анонимных источников. В Госкорпорации заверили, что работа комиссии будет завершена в середине сентября. «Ссылки на так называемые „источники в ракетно-космической отрасли“, сообщающие различные „версии“ расследования, — способ манипуляции информацией и воздействия на работу представителей комиссии», — считают в Госкорпорации.