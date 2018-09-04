Найден виновник ЧП на МКС

«Просверлил не туда»: найден человек, продырявивший «Союз»

Источник рассказал «Газете.Ru» , кто продырявил корабль «Союз» при сборке. По мнению эксперта, причина отчасти — в уходе опытных работников из космической отрасли.

«Газета.Ru» выяснила, что дыру на корабле «Союз», из-за которой выходил воздух с МКС, сделал не метеорит, и тем более не инопланетяне или сами космонавты.

Причина, как и предполагалось, банальна — дырку просверлил нерадивый работник РКК «Энергия»

Дмитрий Рогозин. История, которую несколько дней обсуждают российские, а теперь и западные СМИ, началась еще 29 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, — заявил на следующий день глава »Роскосмоса»

— Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС».

Скорость утечки не представляла угрозы — давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире, который в NASA транслировали онлайн.

В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.

Теперь экипажу ничего не угрожает, и в «Роскосмосе» уверяют, что «Союз МС-09» сможет и дальше оставаться в составе МКС и вернуть экипаж на Землю в декабре.

Теперь главный вопрос — кто проделал дыру? В первый же день в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом — вероятно, дрелью. Накануне СМИ сообщили о том, что причина инцидента — производственный брак в «Энергии», именно их сотрудник случайно продырявил обшивку.

Однако позднее глава «Роскосмоса» заявил, что специально созданная комиссия не исключает, что дыру сделал кто-то из космонавтов.

«Есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — заявил Рогозин, отметив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

«То есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста», — подчеркнул Рогозин. — Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?».

По словам Рогозина, для РКК «Энергия» — дело чести найти того, кто это сделал. «Фамилию и имя хотелось бы узнать, и мы узнаем», — отметил он.

Масла в огонь на следующий день, 4 сентября, подлил летавший в 2009 году на МКС космонавт, ныне — депутат Госдумы Максим Сураев , который предположил, что просверлить обшивку мог психически неустойчивый член экипажа МКС, мечтающий скорее вернуться домой.

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых очень весомые. Сейчас уровень этой службы несколько снизился», — сказал Сураев РИА «Новости».

Пока «Роскосмос» хранит молчание, источник «Газеты.Ru», знакомый с предварительными результатами расследования, рассказал, что виновный уже найден. Это действительно — человек, собиравший «Союз» в РКК «Энергия». Его фамилию и должность в РКК пока не называют.

«Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью «Богатырь», оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, Сверланул не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями», — рассказал источник «Газеты.Ru». — А при проверке на герметичность показания были нормальные». Уже от себя специалист в ракетно-космической области добавил, что косвенная причина произошедшего — уход из отрасли опытных работников. «Если выгнали всех старых опытных специалистов, закаленных, а остались непонятно кто, думаю, что такой же „отстрел“ ведется и в сборочном производстве, народ разбегается», — пояснил он.

Как стало известно ранее, РКК «Энергия» приняла решение проверить все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королеве. Проверка в Королеве стартует в ближайшие дни. На Байконуре мероприятия начнутся со следующей недели. Там сейчас находятся три аппарата: «Союз МС-11», который запустят в декабре, «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10», старт которого намечен на октябрь.