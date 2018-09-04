Ещё
Москвичи смогут увидеть комету Джакобини-Циннера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Москвичи смогут увидеть комету Джакобини-Циннера 10 сентября 

Москва24 + ещё 7 4 сентября 2018
Фото: wikimedia.org/Alexander Vasenin/ по лицензии CC BY 4.0
Комета 21Р/Джакобини-Циннера 10 сентября приблизится на максимальное расстояние к Земле. Жители столицы смогут наблюдать уникальное явление в этот день перед рассветом, передает пресс-служба Московского планетария.
"В настоящее время комета светит достаточно ярко. В Северном полушарии ее можно увидеть в течение всей ночи в северо-восточной стороне неба. Москвичи смогут понаблюдать за небесной странницей перед рассветом до пяти часов утра, когда она поднимется на максимальную высоту над восточным горизонтом. В первую неделю сентября она проходит недалеко от яркой звезды Капелла в созвездии Возничий. Это облегчает ее поиск", — рассказали в планетарии.
В сентябре Джакобини-Циннера доступна для наблюдений в бинокль и телескоп во второй половине ночи. С октября она будет видна по утрам.
Комету 21P/Джакобини-Циннера в 1900 году открыл Мишель Джакобини, а в 1913 году ее заново открыл Эрнст Циннер. Она является прародительницей метеорного потока Дракониды, максимум которого приходится на начало октября во время пересечения Землей орбиты этой кометы.
В планетарии также отметили, что 10 сентября комета пройдет перигелий и окажется в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Это может повлиять на усиление активности звездопада для наблюдателей Драконид.
Ранее в пресс-службе Московского планетария рассказали, что 25 сентября москвичи и гости столицы смогут наблюдать полнолуние, которое в народе называют "урожайным". Во время подобного явления луна в течение нескольких дней восходит практически в одно и то же время, дополнительно освещая планету во время сборки урожая после заката.
Москва24: последние новости
СМИ назвали приоритетной версию порчи корабля "Союз" американцами В Кремле призвали ориентироваться на ЦИК по выборам в Приморье Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»290
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль772
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов43
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах56
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья70
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение