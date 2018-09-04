Москвичи смогут увидеть комету Джакобини-Циннера 10 сентября

Комета 21Р/Джакобини-Циннера 10 сентября приблизится на максимальное расстояние к Земле. Жители столицы смогут наблюдать уникальное явление в этот день перед рассветом, передает пресс-служба Московского планетария.

"В настоящее время комета светит достаточно ярко. В Северном полушарии ее можно увидеть в течение всей ночи в северо-восточной стороне неба. Москвичи смогут понаблюдать за небесной странницей перед рассветом до пяти часов утра, когда она поднимется на максимальную высоту над восточным горизонтом. В первую неделю сентября она проходит недалеко от яркой звезды Капелла в созвездии Возничий. Это облегчает ее поиск", — рассказали в планетарии.

В сентябре Джакобини-Циннера доступна для наблюдений в бинокль и телескоп во второй половине ночи. С октября она будет видна по утрам.

Комету 21P/Джакобини-Циннера в 1900 году открыл Мишель Джакобини, а в 1913 году ее заново открыл Эрнст Циннер. Она является прародительницей метеорного потока Дракониды, максимум которого приходится на начало октября во время пересечения Землей орбиты этой кометы.

В планетарии также отметили, что 10 сентября комета пройдет перигелий и окажется в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Это может повлиять на усиление активности звездопада для наблюдателей Драконид.

Ранее в пресс-службе Московского планетария рассказали, что 25 сентября москвичи и гости столицы смогут наблюдать полнолуние, которое в народе называют "урожайным". Во время подобного явления луна в течение нескольких дней восходит практически в одно и то же время, дополнительно освещая планету во время сборки урожая после заката.