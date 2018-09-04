Утечке воздуха на МКС нашли новое объяснение

Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев предположил, что отверстие в корпусе корабля «Союз МС-09» мог просверлить один из космонавтов, захотевший вернуться на Землю раньше срока. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Может быть, реально кому-то шибко сильно надоело там летать», — заявил Сураев.

По его словам, если бы отверстие не нашли, экипаж Международной космической станции (МКС) досрочно вернули бы на Землю. Он отметил, что кому-то из космонавтов могло стать слишком тяжело психологически из-за конфликта или просто стало «совсем плохо и надоело».

Космонавт сравнил это с действиями людей, которые «вешают на себя бомбы».

Сураев добавил, что на борту МКС есть дрели.

«Я бы хотел думать, что у нас в семье [космонавтов] совсем уродов-то нет», — заявил он.

О незначительной утечке воздуха на МКС и падении давления стало известно 30 августа. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке пристыкованного к станции «Союза», затем космонавты закрыли ее с помощью специального герметика.

Первоначально сообщалось, что отверстие могло появиться в результате попадания микрометеорита. Для расследования инцидента создали специальную комиссию.