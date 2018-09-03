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Рогозин не исключил диверсии на МКС
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"Путин направил сигнал Израилю"

Рогозин сообщил о проверке версии воздействия дрелью на обшивку «Союза» 

РИА Новости 3 сентября 2018
Фото: Роскосмос
Комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", — сказал он.
Ранее сообщалось, что ночью в минувший четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
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