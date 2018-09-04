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Конструктор «Ангары» поддел Маска
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Конструктор «Ангары» поддел Маска 

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Фото: SpaceX
Разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на нереализованных советских технологиях, передает РИА Новости заявление российского главного конструктора по средствам выведения, заместителя генерального директора ЦНИИмаша Александра Медведева.
«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами», — сказал чиновник на научной конференции в Москве.
В августе Медведев в журнале ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение» спрогнозировал повышение стоимости тяжелой ракеты «Протон-М» в 2,5 раза. Таким образом цены на «Протон-М» и «Ангару-А5» сравняются.
Тема докторской диссертации Медведева, защищенной в 1999 году, была «Методология создания унифицированного ряда ракет-носителей». Подобная концепция легла в основу создания ракет семейства «Ангара». Большая часть трудовой деятельности чиновника связана с «Центром Хруничева», в котором Медведев занимал ряд руководящих должностей.
В настоящее время пуск одноразовой тяжелой ракеты «Ангара» оценивается в 90-100 миллионов долларов. Ракеты одноименного семейства, создаваемого с 1995 года «Центром Хруничева», запускалась всего два раза (в 2014 году). Генеральный конструктор «Ангары» Юрий Бахвалов в 2015 году был уволен из «Центра Хруничева». Одной из причин отставки называлось «несогласие генконструктора с программой реформирования космического центра».
Пуск тяжелого носителя Falcon 9 оценивается в 50-60 миллионов долларов. Одноименное семейство (в легком варианте Falcon 1) создавалось с 2002 года. Окончательная модификация носителя (Falcon 9 Block 5) полетела в 2018 году. Всего было запущено 60 единиц Falcon 9, из которых 58 были успешными. Первая ступень данной ракеты после вертикальной посадки допускает многоразовое использование.
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