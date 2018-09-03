SpaceX раскрыла новые детали марсианской программы

Ведущий инженер SpaceX рассказал о планах компании на будущее, среди которых — отправка первых людей на Марс в 2024 году и, в конце концов, колонизация Красной планеты.

Главный инженер по марсианскому проекту Пол Вустер (Paul Wooster) поделился планами на 21-й ежегодной конференции Марсианского общества в Пасадене. В целом речь Вустера объединила все обрывочные сведения, которые в последнее время давал Илон Маск . Так, предприниматель говорил о том, что грузовые миссии на Марс он планирует начать в 2022 году, а пилотируемые — в 2024-м. В конечном итоге Маск надеется, что человечество колонизирует четвертую от Солнца планету и построит там города.

Вустер рассказал, что марсианский проект SpaceX целиком зависит от успешности разработки сверхтяжелой многоразовой ракеты Big Falcon Rocket (BFR) и транспортного космического корабля. Пока это все не готово, но SpaceX уже переводит большую часть сотрудников и финансирование на работу над ракетой и прототипом космического корабля в порту Лос-Анджелеса. Первый прототип летательного аппарата планируют построить к середине 2019 года, а испытают его на частном космодроме в Техасе.

Исчерпывающего списка задач для первых миссий на Марс SpaceX пока не предоставила, но Вустер раскрыл некоторые детали. По его словам, первые две непилотируемые грузовые миссии займутся поиском водных ресурсов в виде льда на определенных участках планеты, определят риски для посадки следующих миссий, а также начнут строить посадочные площадки. Следующие два грузовых и два пилотируемых корабля SpaceX подготовят местность к размещению человеческой колонии. По словам Вустера, каждая миссия привезет на Марс как минимум 100 тонн припасов, а это значит, что в совокупности масса шести кораблей составит 150-200% от массы Международной космической станции. Интересно, что сами корабли станут домом для первых экспедиций на Марс: это позволит сэкономить деньги и силы. Впрочем, и космические аппараты, и людей нужно будет вернуть на Землю, чтобы возместить расходы.

SpaceX уже определила четыре возможных места посадки для миссий в Северном полушарии Марса. Это должны быть зоны, где достаточно холодно, чтобы запасы поверхностного льда оставались целыми, но при этом там должно быть много солнечного света — для бесперебойной работы солнечных батарей. Согласно карте, которую Вустер показал на презентации, для посадок предварительно выбраны равнина Утопия, равнина Аркадия, регион Deuteronilus Mensae и горы Флегра. Компания пока точно не знает, как именно будет строить посадочные площадки в этих областях, и открыта для новых идей.