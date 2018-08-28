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Дуров сделал заявление после уступок спецслужбам
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Дуров сделал заявление после уступок спецслужбам 

Рамблер 1 час назад
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал изменения в политике конфиденциальности мессенджера.
По его словам, политика конфиденциальности приведена в соответствие европейским законам об охране личных данных. Мессенджер оставляет за собой право передавать IP-адрес и номер телефона подозреваемых в терроризме спецслужбам по решению суда.
>> Telegram пошел на уступки спецслужбам
Дуров подчеркнул, что изменения вряд ли изменят ситуацию с попытками блокировки мессенджера на территории России, поскольку требования российских спецслужб, а именно предоставление доступа к переписке пользователей, руководство Telegram выполнять по-прежнему отказывается.
Он также заявил, что обращения от российских спецслужб рассматриваться не будут, поскольку сервис находится вне закона на территории РФ.
Ранее в восьмом пункте политики конфиденциальности Telegram появился подпункт «Правоохранительные органы». Согласно ему, Telegram готов «поделиться» IP-адресом и номером мобильного телефона лиц, признанных судом подозреваемыми в терроризме.
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