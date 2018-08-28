Дуров сделал заявление после уступок спецслужбам

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал изменения в политике конфиденциальности мессенджера.

По его словам, политика конфиденциальности приведена в соответствие европейским законам об охране личных данных. Мессенджер оставляет за собой право передавать IP-адрес и номер телефона подозреваемых в терроризме спецслужбам по решению суда.

Дуров подчеркнул, что изменения вряд ли изменят ситуацию с попытками блокировки мессенджера на территории России, поскольку требования российских спецслужб, а именно предоставление доступа к переписке пользователей, руководство Telegram выполнять по-прежнему отказывается.

Он также заявил, что обращения от российских спецслужб рассматриваться не будут, поскольку сервис находится вне закона на территории РФ.

Ранее в восьмом пункте политики конфиденциальности Telegram появился подпункт «Правоохранительные органы». Согласно ему, Telegram готов «поделиться» IP-адресом и номером мобильного телефона лиц, признанных судом подозреваемыми в терроризме.