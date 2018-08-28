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Telegram пошел на уступки спецслужбам
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Telegram теперь может раскрывать данные пользователей спецслужбам по решению суда 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Мессенджер Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме. Об этом говорится в обновленной политике конфиденциальности, размещенной на сайте мессенджера.
"Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", — говорится в сообщении.
При этом в мессенджере подчеркнули, что Telegram пока ни разу не передавал данные пользователей.
"Когда это произойдет, мы включим его в отчет о полугодовой прозрачности", — указывают в компании.
Соответствующий отчет будет размещаться в одном из каналов мессенджера.
Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Одна из претензий ФСБ к мессенджеру — в отказе предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей.
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