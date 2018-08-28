Telegram пошел на уступки спецслужбам

Telegram теперь может раскрывать данные пользователей спецслужбам по решению суда

Мессенджер Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме. Об этом говорится в обновленной политике конфиденциальности, размещенной на сайте мессенджера.

"Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", — говорится в сообщении.

При этом в мессенджере подчеркнули, что Telegram пока ни разу не передавал данные пользователей.

"Когда это произойдет, мы включим его в отчет о полугодовой прозрачности", — указывают в компании.

Соответствующий отчет будет размещаться в одном из каналов мессенджера.