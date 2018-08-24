Ещё
США анонсировали отправку экипажа на орбиту Луны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США анонсировали отправку экипажа на орбиту Луны 

Газета.Ru 55 минут назад
Вице-президент США Майк Пенс пообещал отправить американский экипаж на орбиту Луны до 2024 года. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, Луна является ключевым этапом в космической деятельности США.
Он также добавил, что американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.
Пенс подчеркнул, что решение экс-президента США Барака Обамы о закрытии лунной программы было ошибкой.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о космической программе США.
Газета.Ru: последние новости
Ученые раскрыли тайну черного саркофага трех мумий из Египта На Алтае обнаружены останки дочери денисовца и неандерталки Умер Рене Ле Культр
Комментарии105
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным199
Семейную пару нашли повешенной над колодцем101
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева296
США назвали повод для санкций «по всему миру»30
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова55
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение