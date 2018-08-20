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На перевале Дятлова нашли обломок ракеты
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На перевале Дятлова нашли обломок ракеты 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Александр Зарубин / Ура.ру
На перевале Дятлова был найден обломок ракеты. Об этом «Ура.ру» сообщил глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.
По его словам, металлическая деталь размером метр на метр была найдена обычным туристом еще в 2008 году, однако тогда ее не спустили с перевала, а лишь отметили место находки в GPS-навигаторе. Теперь же ради спуска обломка была организована специальная экспедиция.
Участвовавшие в ней дятловеды затруднились определить, частью чего был обломок, напомнив лишь, что 10 лет назад в ходе обсуждений фотографий находки в интернете чаще всего высказывалось мнение, что это обломок топливного бака ракеты, возможно, межконтинентальной баллистической УР-100.
Кунцевич рассказал, что в настоящее время фрагмент был доставлен в Екатеринбург, в штаб-квартиру дятловского фонда, и будет изучен экспертами, что, возможно, поможет в решении загадки смерти туристов на перевале Дятлова в 1959 году.
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