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Учёные рассказали о похороненных в чёрном саркофаге
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Учёные рассказали о похороненных в чёрном саркофаге 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mike Nelson
Учёные из Египта установили, кто был похоронен в чёрном саркофаге, обнаруженном в июле в Александрии. Несмотря на то, что находке более двух тысяч лет, специалисты смогли определить кем они были и в каком возрасте умерли.
«Предварительные исследования группы учёных позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — цитирует РИА Новости главу совета по вопросам памятников древности Мустафу аль-Вазири.
Выяснилось, что в саркофаге покоились останки двоих мужчин и одной женщины.
Первый мужчина скончался в 35−39 лет, его рост составлял 160−165,5 см. Второму мужчине на момент смерти было примерно 40−44 года, он оказался крупного телосложения для той эпохи, ростом в 179−184,5 см. Женщина была совсе молодой — 20−25 лет — и невысокой, от 160 до 164 см.
Учёные также пришли к выводу, что захоронения были сделаны в два этапа.
А вот отверстие, обнаруженное в черепе одного из мужчин, по словам исследователей, могло появиться в результате хирургической операции по трепанации черепа. Она появилась задолго до его смерти.
«Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества, однако в Египте она встречалась крайне редко», — пояснила исследователь Зейнаб Хашиш.
В дальнейшем учёные продолжат изучение останков из саркофага. Они планируют провести ДНК-экспертизу, чтобы выяснить степень родства захоронённых в одном саркофаге.
Нетронутый мародёрами гигантский саркофаг из чёрного гранита весом 25−30 тонн был найден в начале июля на глубине пяти метров при проведении строительных работ под одним из зданий Александрии. После вскрытия саркофага в нём были обнаружены три повреждённые водой мумии. Предполагается, что они были похоронены в IV—III веках до нашей эры.
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